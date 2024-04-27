Блэр: Оттава выделит Киеву 3 млн канадских долларов на производство БПЛА

Канадские власти решили поучаствовать в финансировании производства БПЛА на Украине. На эти цели Оттава выделит Киеву 3 млн канадских долларов, сообщил в соцсети Х* министр национальной обороны страны Билл Блэр.
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