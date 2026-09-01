Генсек ООН призвал обеспечить судоходство через Ормузский пролив

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите ШОС+ в Бишкеке призвал обеспечить свободу судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы на Ближнем Востоке, отметив, что мирные договоренности в регионе нередко нарушаются.
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