Нефтехимики наращивают импортозамещение деталей с помощью аддитивных технологий

Воронежские нефтехимики печатают на 3D-принтерах детали и оснастку из высокопрочных полимеров, обеспечивая технологическую независимость и экономя миллионы рублей.
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