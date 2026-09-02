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Воронежские новости

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Нефтехимики наращивают импортозамещение деталей с помощью аддитивных технологий

Нефтехимики наращивают импортозамещение деталей с помощью аддитивных технологий

Воронежские нефтехимики печатают на 3D-принтерах детали и оснастку из высокопрочных полимеров, обеспечивая технологическую независимость и экономя миллионы рублей.

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