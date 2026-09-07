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MeMo-Logic

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Глава Бурятии неуместно пошутил про медведя, но потом осекся

Глава Бурятии неуместно пошутил про медведя, но потом осекся

Накануне нападения медведя на жителя Закаменского района глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал в своем телеграм-канале шуточное изображение хищника, созданное нейросетью .

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