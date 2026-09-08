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Тульские новости

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Тульскую активистку Татьяну Лысенко поблагодарил президент России

Тульскую активистку Татьяну Лысенко поблагодарил президент России

Татьяна Лысенко получила благодарность президента России за вклад в общественную деятельность. Распоряжение подписал Владимир Путин.

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