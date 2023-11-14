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Снова мигранты? В Тольятти произошла массовая драка

Снова мигранты? В Тольятти произошла массовая драка

Судя по кадрам, в потасовке принимали участие около двух десятков человек.Так, очевидцы сообщили о том, что поздно вечером во дворе по адресу Белорусская, 31 в Центральном районе случилась массовая драка.

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