Снова мигранты? В Тольятти произошла массовая драка

Судя по кадрам, в потасовке принимали участие около двух десятков человек.Так, очевидцы сообщили о том, что поздно вечером во дворе по адресу Белорусская, 31 в Центральном районе случилась массовая драка.
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