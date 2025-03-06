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AZUR air запускает чартеры из Владивостока в Нячанг

Со 2 апреля авиакомпания AZUR air приступит к выполнению полетов из Владивостока в Нячанг (Вьетнам). Рейсы в рамках чартерной программы будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200W вместимостью от 235 до 238 кресел экономического класса.

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