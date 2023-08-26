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Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы систем ПВО

Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы систем ПВО

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала не публиковать кадры работы систем ПВО. «В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям — нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», — написала она в своём Telegram.

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