Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы систем ПВО

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала не публиковать кадры работы систем ПВО. «В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям — нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», — написала она в своём Telegram.
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала не публиковать кадры работы систем ПВО. «В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям — нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», — написала она в своём Telegram.
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