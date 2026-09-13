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US Limits Its Air Defense Coverage For Tankers Sailing Through Hormuz: Report

US Limits Its Air Defense Coverage For Tankers Sailing Through Hormuz: Report

US Limits Its Air Defense Coverage For Tankers Sailing Through Hormuz: Report Via The Cradle The US military has reduced the daily window in which it offers air defense to commercial ships transiting the Strait of Hormuz, the Financial Times (FT) reports on Saturday.

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