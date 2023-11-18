Тела двух российских туристов обнаружены в долине Парвати в Индии

Тела двух граждан РФ были найдены в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. Как сообщает The Times of India 18 ноября, погибшими оказались 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева, которых нашли в термальном бассейне в Терги, недалеко от Маникарана.