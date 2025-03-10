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Свежие комментарии

  • Елена Петрова
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  • Ильдус Мамлеев
    Хороший он мужик, но "уберут его скоро", к сожалению, очень многим в Европе он по "перек горла", да и не сговорчивый.В Европе сообщили...
  • Ингерман Ланская
    совки, которым сегодня по 50+ в 80-е скакали и визжали - мы ждем перемен... а прозвенели  перемену.... и сегодня они ...«Так дальше жить ...

В ДНР рассказали о наступлении российских войск в районе Богатыря

В ДНР рассказали о наступлении российских войск в районе Богатыря

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются в районе села Богатырь. О наступлении Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

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