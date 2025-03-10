В ДНР рассказали о наступлении российских войск в районе Богатыря

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются в районе села Богатырь. О наступлении Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.
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