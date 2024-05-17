В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели профилактическое мероприятие с дошколятами

В рамках второго этапа «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники Госавтоинспекции при участии членов Общественного совета при МО МВД России «Шушенский» Елены Борняковой и Василия Бочарова провели конкурс детского рисунка на асфальте «Правила дорожного движения знай и соблюдай!» для воспитанников Ермаковского детского сада № 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии