В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели профилактическое мероприятие с дошколятами

В рамках второго этапа «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники Госавтоинспекции при участии членов Общественного совета при МО МВД России «Шушенский» Елены Борняковой и Василия Бочарова провели конкурс детского рисунка на асфальте «Правила дорожного движения знай и соблюдай!» для воспитанников Ермаковского детского сада № 2.