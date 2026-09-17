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Владимирские новости

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Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра температура опустится до +12 ночью, а днём будет всего +14. Как изменится погода дальше? Читайте в прогнозе!Сегодня 17 сентября температура воздуха составляет +19 градусов.

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