Верховный лидер афганских радикалов впервые появился на публике

Верховный лидер афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике 30 октября на выступлении в городе Кандагар в Афганистане, передает телеканал Al Arabiya.
Верховный лидер афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике 30 октября на выступлении в городе Кандагар в Афганистане, передает телеканал Al Arabiya.
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