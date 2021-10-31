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Верховный лидер афганских радикалов впервые появился на публике

Верховный лидер афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике 30 октября на выступлении в городе Кандагар в Афганистане, передает телеканал Al Arabiya.

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