Доктор рассказала, почему у женщин растет борода

А лицо усыпано угрями. Волосы на подбородке у женщин и угревая сыпь свидетельствуют о патологии. Как сообщила акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Младова, вероятно, это признаки заболевания под названием поликистоз яичников, пишет «Клопс».