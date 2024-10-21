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Доктор рассказала, почему у женщин растет борода

Доктор рассказала, почему у женщин растет борода

А лицо усыпано угрями. Волосы на подбородке у женщин и угревая сыпь свидетельствуют о патологии. Как сообщила акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Младова, вероятно, это признаки заболевания под названием поликистоз яичников, пишет «Клопс».

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