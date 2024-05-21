Почему 22 мая не отказывали просящим и как зазывали к себе вторую половинку

Рассказываем, кто такой Николай Чудотворец, почему 22 мая нужно было выгнать лошадей на пастбище и обязательно рассчитаться с долгами 22 мая на Руси отмечали Миколу Вешнего (Николу Вешнего), или Миколу Летнего (Николу Летнего).