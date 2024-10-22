Чистка в Минобороны не окончена: "Идёт охота. Масса уголовных дел", рассказал Рощин

Модест

В Японии состав полиции четыре раза меняли, пока коррупцию изживали. Опять же, Ли Куан Ю в Сингапуре проявил политическую волю и сломал хребет коррупции. «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников».