Трагедия и новая жизнь за океаном: как сложилась судьба старшей сестры Наташи Королевой

Пока Наташа Королева десятилетиями остается одной из самых обсуждаемых персон на эстраде, ее старшая сестра Ирина Осауленко, когда-то собиравшая стадионы под псевдонимом Руся, полностью исчезла из публичного поля.
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