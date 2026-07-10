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Трагедия и новая жизнь за океаном: как сложилась судьба старшей сестры Наташи Королевой

Трагедия и новая жизнь за океаном: как сложилась судьба старшей сестры Наташи Королевой

Пока Наташа Королева десятилетиями остается одной из самых обсуждаемых персон на эстраде, ее старшая сестра Ирина Осауленко, когда-то собиравшая стадионы под псевдонимом Руся, полностью исчезла из публичного поля.

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