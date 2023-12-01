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Чемпионат Германии. «Дармштадт» примет «Кельн»

Чемпионат Германии. «Дармштадт» примет «Кельн»

Также в субботу «Лейпциг» сыграет дома с «Хайденхаймом». В воскресенье дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Байером».

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