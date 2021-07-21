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Вильфанд рассказал, что выше 25 градусов в Подмосковье прогнозируется в начале следующей недели

Вильфанд рассказал, что выше 25 градусов в Подмосковье прогнозируется в начале следующей недели

В столичном регионе воздух прогреется выше 25 градусов в начале будущей недели. Этой информацией поделился Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, подчеркнув, что это предварительные расчеты учреждения.

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