Запад ставит Москву перед болезненным выбором: Путина загоняют в стратегический капкан

ВА Владимир Амосов А не ядерным оружием мы и по Парижу можем долбануть. А по Берлину тем более. Не мешает напомнить им 45-тый.

Людмила Байкова Байкова Выступают пуголом России. Зря стараются. Когда и кого Россия боялась веками. Никогда, ни разу!!!