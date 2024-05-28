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Запад ставит Москву перед болезненным выбором: Путина загоняют в стратегический капкан

Запад ставит Москву перед болезненным выбором: Путина загоняют в стратегический капкан

Автор: Михаил Ростовский  «Ударить по России, не вступая с ней в конфликт» — НАТО хочет совместить несовместимое В структурах власти Эстонии работают очень простые люди – по крайней мере, в смысле формулирования целей.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
А не ядерным оружием мы и по Парижу можем долбануть. А по Берлину  тем более. Не мешает напомнить им 45-тый.
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31 мин.
Людмила Байкова Байкова
Выступают пуголом России. Зря стараются. Когда и кого Россия  боялась веками. Никогда, ни разу!!!
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24 мин.
Генрих
В шахтах и на заглубленных командных пунктах &quot;работает&quot; самая настоящая элита, но она и ее отпрыски живут в России и &quot;кнопки&quot; нажимать при случае будут именно они, а не сдрыснувшая за бугор  гниль.
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20 мин.

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