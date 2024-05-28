Автор: Михаил Ростовский «Ударить по России, не вступая с ней в конфликт» — НАТО хочет совместить несовместимое В структурах власти Эстонии работают очень простые люди – по крайней мере, в смысле формулирования целей.
Запад ставит Москву перед болезненным выбором: Путина загоняют в стратегический капкан
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
А не ядерным оружием мы и по Парижу можем долбануть. А по Берлину тем более. Не мешает напомнить им 45-тый.
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31 мин.
Людмила Байкова Байкова
Выступают пуголом России. Зря стараются. Когда и кого Россия боялась веками. Никогда, ни разу!!!
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24 мин.
Генрих
В шахтах и на заглубленных командных пунктах "работает" самая настоящая элита, но она и ее отпрыски живут в России и "кнопки" нажимать при случае будут именно они, а не сдрыснувшая за бугор гниль.
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20 мин.
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