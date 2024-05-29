Гендиректор «Сибири»: «Есть проект по увеличению «Сибирь-Арены» на 2000 зрителей. Но это дорого, вопрос будет актуален через год»

Стадион в Новосибирске был открыт в 2023 году. Он рассчитан на 10 634 зрителя. – Были планы об увеличении вместимости «Сибирь-Арены» за счет замены блитчеров – сборно-разборных трибун, которые сейчас расположены далеко от бортов.