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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири»: «Есть проект по увеличению «Сибирь-Арены» на 2000 зрителей. Но это дорого, вопрос будет актуален через год»

Стадион в Новосибирске был открыт в 2023 году. Он рассчитан на 10 634 зрителя.  – Были планы об увеличении вместимости «Сибирь-Арены» за счет замены блитчеров – сборно-разборных трибун, которые сейчас расположены далеко от бортов.

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