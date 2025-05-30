В Индии уточнили, когда полетит прототип истребителя 5-го поколения

Сроки разработки и первого полета прототипа разработанного в Индии истребителя 5-го поколения пояснил председатель Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Самир В Камат 29 мая, сообщает ANI News.
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