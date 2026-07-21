🚑Министерство здравоохранения России утвердило новый перечень препаратов и изделий для общепрофильной укладки бригад скорой медицинской помощи.
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🚑Министерство здравоохранения России утвердило новый перечень препаратов и изделий для общепрофильной укладки бригад скорой медицинской помощи.
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