Петр Натаров пытается справиться с собой и остаться человеком в трейлере «Пищеблока»

Трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» представил 1 июля 2023 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Ролик был показан во время финала Медиалиги (российского футбольного турнира для медийных команд) на стадионе «Лужники» и в YouTube-трансляции.