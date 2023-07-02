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Петр Натаров пытается справиться с собой и остаться человеком в трейлере «Пищеблока»

Петр Натаров пытается справиться с собой и остаться человеком в трейлере «Пищеблока»

Трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» представил 1 июля 2023 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Ролик был показан во время финала Медиалиги (российского футбольного турнира для медийных команд) на стадионе «Лужники» и в YouTube-трансляции.

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