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Бизнес журнал. Урал

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Свердловские банки попали под санкции ЕС

Свердловские банки попали под санкции ЕС

Под ограничения попали екатеринбургские банки «Синара» и УБРиР, «Меткомбанк» из Каменска-Уральского.В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали несколько организаций, связанных со Свердловской областью.

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