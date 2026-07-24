Свердловские банки попали под санкции ЕС

Под ограничения попали екатеринбургские банки «Синара» и УБРиР, «Меткомбанк» из Каменска-Уральского.В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали несколько организаций, связанных со Свердловской областью.
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