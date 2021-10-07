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По делу Политковской истек срок давности

По делу Политковской истек срок давности

Несмотря на истечение срока давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, ее дети, а также само издание намерены содействовать продолжению расследования.

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