Происшествия
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Происшествия

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Главе СК России представят доклад по информации о хулиганских действиях групп подростков в столичном регионе

Главе СК России представят доклад по информации о хулиганских действиях групп подростков в столичном регионе

В социальных медиа содержатся сведения о противоправной деятельности групп подростков из числа приезжих в Балашихе Московской области и Восточном районе Москвы.

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