И не друг, и не враг: зачем США стратегическое партнерство с Арменией

США и Армения повысят уровень дипломатических отношений до стратегического партнерства. К такому решению стороны пришли после трехдневного визита в Ереван Джеймса О’Брайена, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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