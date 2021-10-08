Парламентская газета

670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Нурк
    ПравильноЧелябинская и Пск...
  • Саша Николаев
    Начальников и их замов увеличатся..) а там и помощников...им на все оклады и повышенные..мдя ..дела однако же..Как в Госдуме под...
  • Иван Иванов
    Вах...Челябинская и Пск...

Землям сельхозназначения хотят найти хозяев

Землям сельхозназначения хотят найти хозяев

За последние десять лет площадь сельхозземель в России сократилась на 17,6 миллиона гектаров. В мае кабмин утвердил госпрограмму вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, цель которой — вернуть более 13 миллионов гектаров пашни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх