Землям сельхозназначения хотят найти хозяев

За последние десять лет площадь сельхозземель в России сократилась на 17,6 миллиона гектаров. В мае кабмин утвердил госпрограмму вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, цель которой — вернуть более 13 миллионов гектаров пашни.