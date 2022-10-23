Наш потерянный мир

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Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов

Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов

Американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов.

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