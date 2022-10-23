Написанное за несколько часов до смерти письмо Джонна Леннона продали за 64 000 долларов

Американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов.
Американским аукционным домом Gotta Have Rock and Roll было продано последнее письмо известного британского музыканта, бывшего участника рок-группы The Beatles Джона Леннона, которое тот написал за несколько часов до смерти, за 63 750 долларов.
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