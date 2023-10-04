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Симоньян написала заявление против критика ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

Симоньян написала заявление против критика ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

Главред RT Маргарита Симоньян сообщил, что в силах приступить к подаче заявлений в полицию в отношении тех, кто подверг критике ее рассуждения о возможности испытания термоядерного взрыва в небе над Сибирью, а также выведения из строя электроники и спутников.

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