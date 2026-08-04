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FiNE NEWS

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Россия приняла 2,5 миллиона иностранных туристов в первом полугодии 2026 года

Рост числа иностранных туристов в России С января по июнь 2026 года Россию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов, сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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