Россия приняла 2,5 миллиона иностранных туристов в первом полугодии 2026 года

Рост числа иностранных туристов в России С января по июнь 2026 года Россию посетили 2,5 миллиона иностранных туристов, сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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