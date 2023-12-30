Так есть нельзя: 3 опасных сочетания продуктов на новогоднем столе

Больше блюд — не значит лучше, говорят диетологи о праздничном ужине. Чтобы 1 января вы не страдали от вздутия живота и других проблем с пищеварением, эксперты советуют исключить из новогоднего меню эти опасные сочетания продуктов.
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