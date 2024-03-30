Западу надоели заявления президента Владимира Зеленского о выходе Украины на границы 1991 года. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, выразил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
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