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Лопетеги – букмекерский фаворит на первую отставку в АПЛ

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а британские букмекеры уже начали подготовку к чемпионату. По традиции открыта линия на то, кого из тренеров уволят первым: Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон») – 6.

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