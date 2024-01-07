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Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал “клоунами” хейтеров, которые ее кри...

Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал “клоунами” хейтеров, которые ее кри...

Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал “клоунами” хейтеров, которые ее критикуютАктер Нед Люк (Ned Luke), известный по роли Майкла де Санты в GTA 5, недавно сделал заявление, в котором резко осудил людей, критикующих Люсию из GTA 6.

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