Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал “клоунами” хейтеров, которые ее кри...

Майкл из GTA 5 защитил Люсию из GTA 6 и назвал “клоунами” хейтеров, которые ее критикуютАктер Нед Люк (Ned Luke), известный по роли Майкла де Санты в GTA 5, недавно сделал заявление, в котором резко осудил людей, критикующих Люсию из GTA 6.