Почему обиделись депутаты ГосД на Бастрыкина Лукавство спикера ГосД вот в чем: Володин, это который главный дирижер в ГосД, обиделся на главу Следственного комитета за то, что он сказал про ГосД что она ГосД.
Работайте, Александр Иванович!
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
В нашей стране слишком мало таких как Бастрыкин болеющих душой за Россию и слишком много бездельников которые занимают большие должности и прикрывают свою бездеятельность болтовней о любимом народе.
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12 час.
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