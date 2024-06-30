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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Meerflieger
    Понятно... Ни статьи Устава, ничего более разумного вы предложить не в состоянии... А пиписьки и прочие притчи - бана...Какие еще сюрприз...
  • Сергей Федотов
    В 587-м, зенитном-ракетном. Начинал. В 83-м. В/ч10866, 5ОК ВВС и ПВО заканчивал. В 98-м. За штафирку не скажу, сами у...Какие еще сюрприз...
  • Meerflieger
    Отнюдь. Кадровый я. Полноценное Военное Училище. А вы, сударь, "...в каком полку служили?..."(с) И с какого хера штаф...Какие еще сюрприз...

Работайте, Александр Иванович!

Работайте, Александр Иванович!

Почему обиделись депутаты ГосД на Бастрыкина Лукавство спикера ГосД вот в чем: Володин, это который главный дирижер в ГосД, обиделся на главу Следственного комитета за то, что он сказал про ГосД что она ГосД.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
В нашей стране слишком мало таких как Бастрыкин болеющих душой за Россию и слишком много бездельников которые занимают большие должности и прикрывают свою бездеятельность болтовней о любимом народе.
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12 час.

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