"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

ВЗ

Вячеслав Зязев

У меня самый страшный и ужасный вопрос: "А что умного или научного мне может сказать Джованни Урганте (на русской мове Ванька Ургантов)?". Мне, тому кто уже всех "гениев видел в гробу", в прямом и переносном смысле этих слов! Правильно ведь сказал Пушкин А.С. в неопубликованной редакции трагедии "Моцарт и Сальери": "Ургант и Правда- две вещи несовместные!...".