Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

"Дожились - разведка вернула предателя": Информация о возвращении Урганта подтвердилась. После МГИМО прямиком на Первый канал?

Интересная жизнь с Vera Star Есть такое выражение - не мытьем, так катаньем. На наш взгляд оно как никакое другое подходит к тем, кого в России с легкой руки Дмитрия Пескова, называют "испуганными патриотами".

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Комментарии
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Владимир Аверков
я думал,что Кобаладзе умнее....видимо,ошибался...
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22 час.
Mike х
3,14дорасы одним словом
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22 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
У меня самый страшный и ужасный вопрос: &quot;А что умного или научного мне может сказать Джованни Урганте (на русской мове Ванька Ургантов)?&quot;. Мне, тому кто уже всех &quot;гениев видел в гробу&quot;, в прямом и переносном смысле этих слов! Правильно ведь сказал Пушкин А.С. в неопубликованной редакции трагедии &quot;Моцарт и Сальери&quot;: &quot;Ургант и Правда- две вещи несовместные!...&quot;.
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22 час.

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