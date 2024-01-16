Прокуратура проверит жалобы на жестокое обращение с детьми в саду №156 Иванова

Родители обвинили воспитателя в побоях и использовании скотча, которым заклеивали рты детям.Прокуратура Ивановской области сообщила, что организовала проверку изложенных в СМИ фактов о жестоком обращении с детьми в детском саду №156 областного центра.
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