Мне вот интересно, что бы сама Поплавская делала в этом случае? Документы, путевки, деньги в ручной клади. На неё и её сыновей. Мозги, где? Даже из горящего дома в первую очередь - дети, документы, деньги..

Аршак Меликджанян а что хотите?, более 30 лет мы декларируем отсутствие своей идеологии и принцип обогащайся как можешь, все права и никаких обязанностей, отсутствие реальных моральных тормозов, вот и результат.

Л Любовь Мы же сами к такому поведению привели людей. Оградили их от участия в СВО, оберегаем от эмоциональных нагрузок, а наши мобилизованные ребята ни от чего не защищены, ни на что не имеют права, должны за всех отдуваться, на них вся тяжесть легла и без просвета впереди - до конца СВО! Сами сделали из определенного слоя общества изнеженных эгоистов!