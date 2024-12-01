Мне вот интересно, что бы сама Поплавская делала в этом случае? Документы, путевки, деньги в ручной клади. На неё и её сыновей. Мозги, где? Даже из горящего дома в первую очередь - дети, документы, деньги..
ФОТО: коллаж Царьграда
"Вводить уголовную ответственность". Яна Поплавская призвала к особым мерам после ЧП с самолётом в Анталье: актриса возмущена поведением некоторых пассажиров во время эвакуации из горящего воздушного судна.
Комментарии
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а что хотите?, более 30 лет мы декларируем отсутствие своей идеологии и принцип обогащайся как можешь, все права и никаких обязанностей, отсутствие реальных моральных тормозов, вот и результат.
Мы же сами к такому поведению привели людей. Оградили их от участия в СВО, оберегаем от эмоциональных нагрузок, а наши мобилизованные ребята ни от чего не защищены, ни на что не имеют права, должны за всех отдуваться, на них вся тяжесть легла и без просвета впереди - до конца СВО! Сами сделали из определенного слоя общества изнеженных эгоистов!
Мне детей жалко, а не этих идиотов, которые тащат с собой по заграницам отдыхать, они устали от тяжёлой работы и трудной жизни в России, им насрать на пацанов которые гибнут ради этих ублюдков, чтобы те мир посмотрели. Это конченный пиздец. Сталина нет на них.
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