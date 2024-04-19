В столице состоялось вручение премий "Культурное наследие 2024"

В Международный день памятников и достопримечательностей мэр столицы Ион Чебан отметил выдающийся вклад в защиту, улучшение и популяризацию культурного наследия нашей страны вручением премий "Культурное наследие 2024".
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