Глава НАТО Йенс Столтенберг намекнул украинским властям на жесткое условие — вооружение и деньги неонацисты получат лишь в том случае, если соберут достаточное количество пушечного мяса.
Ультиматум Столтенберга
Комментарии
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Eduard
Вы НАТО не имеете права вмешиваться в дела стран к вам не входящих.Где МУС,где суд? Мошейничать,вратт на государственном уровне значит можно!
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8 час.
Eduard
Скоро Украина превратится в общеевропейское кладбище,сомнительная честь!
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8 час.
Eduard
Осел из Скандинавии!
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8 час.
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