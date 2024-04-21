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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ультиматум Столтенберга

Ультиматум Столтенберга

Глава НАТО Йенс Столтенберг намекнул украинским властям на жесткое условие — вооружение и деньги неонацисты получат лишь в том случае, если соберут достаточное количество пушечного мяса.

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Комментарии
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Eduard
Вы НАТО не имеете права вмешиваться в дела стран к вам не входящих.Где МУС,где суд? Мошейничать,вратт на государственном уровне значит можно!
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8 час.
Eduard
Скоро Украина превратится в общеевропейское кладбище,сомнительная честь!
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8 час.
Eduard
Осел из Скандинавии!
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8 час.

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