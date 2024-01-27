«Я ничего отдавать не буду» – Надеждин разбил сердца поддержавших его иноагентов

Политнавигатор Пытающийся баллотироваться на президентских выборах в России либерал Борис Надеждин уверяет, что, несмотря на всю свою «миролюбивую» риторику, отдавать Крым и освобожденные в ходе СВО территории Украины он не хочет.
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