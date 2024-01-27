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«Я ничего отдавать не буду» – Надеждин разбил сердца поддержавших его иноагентов

«Я ничего отдавать не буду» – Надеждин разбил сердца поддержавших его иноагентов

Политнавигатор Пытающийся баллотироваться на президентских выборах в России либерал Борис Надеждин уверяет, что, несмотря на всю свою «миролюбивую» риторику, отдавать Крым и освобожденные в ходе СВО территории Украины он не хочет.

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Комментарии
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АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ
А почему ...как ???
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1 час.
Александр Попов
Этот ШЛЮХОПЕРЕВЁРТЫШ оберёт кого сможет и в ТИНУ.
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50 мин.
Elena Dmitrieva
Негодяй!
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2 мин.

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