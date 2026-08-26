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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В сборной Канады в следующих отборочных матчах на площадку выйдут только 3 игрока НБА

Сборная Канады встретится с Панамой и Аргентиной во второй серии летних отборочных матчей к ЧМ-2027. В этот раз в команду приехали только 3 игрока НБА – Никил Александер-Уокер («Атланта»), Лугенц Дорт («Атланта») и Келли Олиник (свободный агент).

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