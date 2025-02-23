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Смертельное оружие в неумелых руках: 10 самых опасных пород собак в России

Смертельное оружие в неумелых руках: 10 самых опасных пород собак в России

Собаки — наши лучшие товарищи и верные защитники. Но, чтобы общение приносило только положительные эмоции, с ними, как и с людьми, нужно уметь выстраивать отношения, в том числе учитывая влияние на характер и поведение инстинктов, дарованных четвероногим друзьям с рождения.

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Комментарии
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ЕЧ
Евгений Черепанов
Если бы ещё было фото, цены бы не было!!!!!
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