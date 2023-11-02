Почти половина россиян живет без финансовой подушки безопасности

Почти половина жителей России (46%) не имеют сбережений на случай внезапных расходов. Опрос, проведенный известным банком, показал, что 13,4% опрошенных не могут спланировать расходы из-за частых импульсивных покупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии