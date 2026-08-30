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NQ Weekly Outlook: Higher Early, Then Lower? | 31 Aug–4 Sep

NQ Weekly Outlook: Higher Early, Then Lower? | 31 Aug–4 Sep Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for the coming week suggests strength early in the week through Tuesday, followed by a shift to negative biases from Wednesday through Friday.

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