NQ Weekly Outlook: Higher Early, Then Lower? | 31 Aug–4 Sep Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for the coming week suggests strength early in the week through Tuesday, followed by a shift to negative biases from Wednesday through Friday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым