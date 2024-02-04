FT: Иран для обхода санкций США пользовался счетами в британских банках

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Иран тайно открывал для подставных компаний счета в британских банках Santander UK и Lloyds для обхода американских санкций, сообщает газета The Financial Times (FT).
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