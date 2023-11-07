Представители РЭО рассказали о ФГИС «Экомониторинг» на форуме «Технологии экомониторинга 2023»

Круглый стол производителей и пользователей систем экомониторинга состоялся 30 октября 2023 года в рамках шестого промышленного форума-выставки «Технологии экомониторинга 2023», проходившего на площадке Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.
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